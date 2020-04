Chiede una sigaretta all'avvocato Covi, al diniego gli frattura la mandibola con un pugno

PADOVA - Aggressione in centro storico a Padova: l'avvocato penalista Carlo Covi, ex consigliere regionale, 59 anni, è stato spinto violentemente contro un distributore automatico di sigarette, a due passi dalla Questura, e si è procurato una frattura allo zigomo. L'aggressore si è dato alla fuga ma è stato intercettato da una Volante della Polizia: l'uomo 29enne di origini brasiliane, è stato arrestato.



«Ero uscito di casa pochi minuti per comprare le sigarette e quest'uomo mi si è avvicinato per chiedermene una, gli ho detto di attendere che le comprassi e di starmi lontano visto che tentava di avvicinarsi, mentre le prendevo dal distributore ha preso la rincorsa e mi ha spinto violentemente - spiega Covi ricostruendo l'accaduto -. Mi sono ritrovato con la faccia insanguinata, mi sono fatto accompagnare subito in ospedale, ho scongiurato un intervento». Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto Francisco Carlos De Oliveira Ramos Junior nato a Suzano, in Brasile, nel 1991, residente a Castelfranco Veneto in via Borgo Treviso 78, di fatto senza fissa dimora, per lesioni aggravate ai danni di un padovano 59enne. Al quale il 29enne ha fratturato la mandibola nella serata di ieri, verso le 21.



L'uomo, in compagnia di un'amica, si trovava in via Roma per acquistare un pacchetto di sigarette al distributore automatico. Quando il brasiliano ha colpito il 59enne con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito e allontanandosi subito dopo, la donna che era in compagnia della vittima, impaurita, ha immediatamente allertato il 113 raccontando l'accaduto. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alla descrizione fornita, gli operatori della Centrale operativa hanno immediatamente fornito a tutte le pattuglie sul territorio la nota di ricerca dell'aggressore, monitorando tutti i suoi spostamenti senza perderlo mai di vista, finché lo stesso è stato bloccato in Prato della Valle da personale della Squadra Mobile e della Volante davanti a Santa Giustina, in un'area verde vicina all'incrocio con via Cavazzana. Una volta bloccato e identificato, lo straniero è stato portato in Questura e tratto in arresto. Carlo Covi si è portato al pronto soccorso dove gli è stata riscontrata la frattura dello zigomo, con una prognosi di 30 giorni. Ultimo aggiornamento: 18:37