Padova. Accoltellato all'interno di un appartamento: 26enne ricoverato in ospedale, è grave

PADOVA - Accoltellato un 26enne italiano all'interno di un appartamento in via Falloppio a Padova. Il fatto è accaduto nella notte, tra l'11 e il 12 gennaio, nell'abitazione di un conoscente del ragazzo. Il giovane si trova ora ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi.

In tarda mattinata sono state portate alla caserma dei carabinieri le tre persone che al momento dell'aggressione erano presenti: si tratta di due ragazze, di cui una minorenne, e un ragazzo che abita nell'appartamento.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti ed è stata allertata la Procura dei minori. A colpire il 26enne, secondo le primissime indiscrezioni, sarebbe stata una delle ragazze sentite dai carabinieri. Al momento non è scattato nessun fermo.