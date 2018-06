Aborto, scontro tra prete e Pd: «Chi rinuncia al figlio deve pentirsi»

di Luca Marin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPOSAMPIERO - «Ho ricevuto approvazioni, ringraziamenti e anche critiche per i mille euro che ho dato a sei donne in difficoltà che hanno deciso di non abortire. C'è chi ritiene che il bene si deve fare senza pubblicità: è vero, ma quella ragazza del comune vicino non sarebbe venuta a chiedermi aiuto dieci giorni fa se non avesse saputo che qui c'era un consiglio e un aiuto anche per lei. E neppure quel papà senza latte in polvere per la sua creatura di due mesi». Ci risiamo., parroco di Rustega di Camposampiero, torna a parlare esprimendo la propria contrarietà agli aborti.