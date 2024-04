Calcio Serie D. Il Treviso batte la Luperense allo scadere con il bomber Gnago e balza al terzo posto solitario in classifica

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) – La 31.

La 31. giornata di Serie D sorride al Treviso. Il ritorno al gol del bomber Yves Gnago in zona Cesarini mette ko la Luparense. La vittoria centrata in trasferta con il contemporaneo ko per 0-2 del Bassano al "Mercante" contro il Breno regala ai biancocelesti di Romano Perticone il terzo posto solitario. Nel frattempo con il successo ottenuto a Feltre per 2.0 contro la Dolomiti Bellunesi, la capolista Clodiense è promossa direttamente in Serie C dopo aver dominato e vinto il campionato con tre giornate di anticipo. Retrocedono in Eccellenza Virtus Bolzano e Mori Santo Stefano.