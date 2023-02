Wanbao-Acc, concessa la Cig a 145 dipendenti. Donazzan: «Passaggio importante»

VENEZIA - «La firma di oggi è una notizia importante, perché tutelerà i lavoratori nella fase di sviluppo del progetto industriale del gruppo LU-VE-Sest previsto per il sito di Borgo Valbelluna e agevolerà il lavoro della task force regionale finalizzata al ricollocamento dei lavoratori in esubero strutturale». Così l'assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, annuncia la firma, oggi, 7 febbraio 2023, a parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i 145 lavoratori dello stabilimento Wanbao-Acc di Borgo Valbelluna . «Ringrazio - aggiunge Donazzan - il Ministero del Lavoro e quello delle Imprese e del Made in Italy per aver ascoltato e supportato le esigenze dei lavoratori e delle aziende coinvolte espresse in questi mesi dalla parte sindacale, dal commissario straordinario e dalla Regione stessa».