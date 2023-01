PIEVE DI CADORE - Lisa Vittozzi piazza il filotto: tre gare e altrettanti podi nella tappa di Ruhpolding, che difficilmente dimenticherà, avendole regalato giovedì nella 15 km individuale un successo che in Coppa del Mondo mancava da un quadriennio, sabato il terzo posto con la staffetta e ieri la seconda posizione nella 12.5 km mass start, nella quale è stata protagonista dal primo all'ultimo metro. Lisa è stata perfetta nelle serie a terra, uscendo sempre in testa dal poligono.

AL POLIGONO

Nella prima sessione in piedi ha commesso un errore, così come la leader di coppa Julia Simon, con la transalpina che esce dal giro di penalità in testa e la carabiniera lontana solo 3. All'ultimo poligono Vittozzi non sbaglia, pur con un inconveniente prima del quinto colpo, iniziando l'ultimo giro assieme alle francesi Simon (che effettua un altro giro di penalità) e Chevalier-Bouchet. A 700 metri dal traguardo Lisa attacca mettendo in difficoltà Chevalier, poi Simon allunga e va a vincere con 26 sull'azzurra e 67 sulla connazionale. In classifica generale Simon sale a 756 punti, contro i 615 della svedese Elvira Oeberg (ieri assente) e i 538 di Lisa, che precede Dorothea Wierer, ieri non in giornata, come conferma il 23° posto. Vittozzi sale così a otto podi stagionali, cinque dei quali nelle prove singole: nel 2018-2019, quando chiuse al secondo posto nella classifica generale, concluse la stagione a quota sei.

«LA SFIDA CON JULIA»

«L'obiettivo era un nuovo piazzamento tra le prime tre, ma sapevo che per centrarlo dovevo sparare bene e mi sono concentrata su quello - racconta -. Il problema all'ultimo tiro è dovuto al fatto che avevo caricato solo 4 colpi, così ho dovuto inserire una ricarica. Non so se il risultato sarebbe cambiato senza questi secondi persi, di certo la prossima volta dovrò essere più sveglia (ride, ndr)». Vittozzi racconta poi l'entusiasmante finale della gara: «Sono scattata per provare a staccare entrambe le francesi, però sapevo che la sfida sarebbe stata con Julia, come in effetti è accaduto». Per quanto riguarda la classifica generale, Lisa afferma: «Non la guardo, penso solo a fare le mie gare e a dare il meglio, poi i conti si faranno alla fine, anche perché la stagione è ancora lunga».

TAPPA AD ANTERSELVA

La Coppa ritorna da giovedì a Anterselva, ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Oberhof: «Fare bene in casa è sempre bello e oltretutto darebbe ulteriore morale in vista della manifestazione iridata», conclude. Nel frattempo a Brusson (Ao) le staffette hanno concluso i Campionati italiani. Nei Giovani maschile argento Fvg con Cesare Lozza, Marco Da Pozzo e Alex Perissutti, tutti della Fornese, battuti solo dal Piemonte. Medaglia dello stesso colore per Astrid Plösch e Ilaria Scattolo, in gara per i colori dell'Esercito nelle Juniores.