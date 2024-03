Biathlon, Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo. «Sono orgogliosa di me stessa»

CANMORE - L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto la coppa del mondo femminile di biathlon, seconda italiana dopo Dorothea Wierer. La biatleta di Sappada ha chiuso al 21/o posto la mass start disputata a Canmore, in Canada - sventolando il tricolore - ma è riuscita comunque a difendere il primato in classifica grazie ai risultati delle possibili rivali.

Vittozzi: «Sono fiera di me»

«E’ stata dura oggi ma alla fine ce l’ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento. Ho vissuto davvero sulle montagne russe del biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me stessa per essere stata capace di lottare per il mio sogno che è diventato realtà!». Queste le parole dell'azzurra Lisa Vittozzi che taglia il traguardo con il tricolore in mano sapendo di aver scritto una pagina fondamentale della storia del biathlon italiano. Al termine del cerimoniale può mettere in mostra la Coppa del Mondo generale, scortata dalle coppette di individuale e inseguimento che completano lo straordinario bottino della sappadina dei Carabinieri.