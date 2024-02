Lisa Vittozzi è campionessa del mondo nell'individuale femminile

NOVE MESTO - Dopo l'argento nell'inseguimento ai mondiali di biathlon di Nove Mesto, Lisa Vittozzi conquista la medaglia d'oro nell'individuale. Una gara straordinaria quella dell'azzurra che è riuscita a vincere nonostante la partenza a handicap, con più di 15 secondi persi nel primo poligono per un problema alla carabina. Medaglia d'argento per la tedesca Hettich, bronzo alla francese Simon. Per la sappadina Vittozzi è il primo oro mondiale a livello individuale, il secondo dopo la staffetta di Oberhof 2023.