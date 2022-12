SAPPADA - Il ritorno al vertice di Lisa Vittozzi, leader della Coppa del Mondo di biathlon, unito all'esordio previsto domani nello stesso circuito di Daniele Fauner e all'organizzazione la prossima settimana dei Giochi nazionali invernali Special Olympics, confermano ancora una volta il legame strettissimo tra Sappada e lo sport della neve. Del resto i numeri parlano chiaro, nelle ultime nove edizioni delle Olimpiadi c'è sempre stato almeno un sappadino presente: Silvio Fauner (92, 94, 98, 2002), Piller Cottrer (98, 2002, 2006, 2010), Giacomo Kratter (2002, 2006), Marina Piller (2014), Emanuele Buzzi (2018), la stessa Vittozzi (2018, 2022) e Davide Graz (2022), gli ultimi tre peraltro proiettati verso Milano-Cortina 2026 per tenere aperta questa striscia davvero notevole, considerando che parliamo di un paese di poco più di 1300 abitanti. Oltretutto non sono state partecipazioni anonime, visto che Fauner e Piller Cottrer hanno vinto la medaglia d'oro e Vittozzi vanta un bronzo.



I SEGRETI DI FAUNER

A proposito di Fauner, per lui queste giornate sono davvero particolari, visto che le vive sia da papà di Daniele che come assessore comunale. Si tratta, perciò, della persona più adatta a raccontare il segreto di Sappada: «L'acqua del Piave - dice con un sorriso -. Scherzi a parte, qui c'è una cultura sportiva di altissimo livello, con due sci club che lavorano mettendoci impegno e passione, cercando di portare sulle piste il maggior numero possibile di bambini e ragazzi. Basti pensare che nei Camosci ci sono 90 giovanissimi fondisti e nello sci club Sappada un'ottantina di specialisti del settore discesa. Il merito è di dirigenti e allenatori, oltre che dei genitori, che credono nello sport come valore formativo per i loro figli».



ORGANIZZAZIONE

Non solo agonismo ma anche organizzazione: detto dei Giochi Special Olympics, a gennaio Sappada ospiterà le gare di fondo di Eyof 2023, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, con la speranza in futuro di ospitare nuovamente la Coppa del Mondo degli sci stretti, come accaduto in due occasioni negli anni 90. «A conferma che la nostra cultura sportiva è a 360 gradi - interviene Fauner -. Aggiungo che Sappada fu la prima località al mondo a organizzare lo Sprintissimo di Natale: la federazione internazionale dello sci si dimostrò molto interessata a questa nuova formula, tanto che da qui venne lo spunto per la creazione delle prove sprint, ora conosciute da tutti. Quindi siamo stati dei precursori».



IL BIATHLON

Inevitabile, infine, una considerazione sull'approdo di Daniele nel massimo circuito del biathlon: «Ovviamente è una bella soddisfazione anche per me - dice Sissio -. Immagino stia vivendo le stesse sensazioni e emozioni che avevo io quando mi dissero che avrei esordito in coppa. Non ho mai forzato i figli a praticare lo sport, lasciando loro piena libertà di scelta, ma sono contento di aver trasmesso la mia passione almeno a uno dei tre».