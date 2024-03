È stata presentata ieri sera a Mortegliano, nell'affollata palestra comunale di via Leonardo da Vinci, la 19esima tappa del Giro d'Italia (venerdì 24 maggio) che da Mortegliano porterà la Corsa rosa a Sappada. Una frazione che prevede anche l'ingresso alla Carnia Arena di Forni Avoltri, preceduto dal passaggio a San Daniele e Peonis di Trasaghis, proprio per rendere omaggio a Ottavio Bottecchia, per il centenario della vittoria al Tour de France (1924). Il percorso proseguirà poi verso Tolmezzo, Passo Duron (Gpm di 2. categoria), Sella Valcalda (Gpm di 3.) e Cima Sappada (Gpm di 2.). «La tappa partirà dalla nostra cittadina esattamente dieci mesi dopo quel drammatico 24 luglio dello scorso anno con la tremenda grandinata che ha provocato danni ingentissimi, nel nostro comune - ha affermato il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani - per noi è un grande onore, unito al fatto che si arriverà a Sappada, paese al quale sono molto legato».



I PROTAGONISTI

Presenti alla serata il campione del mondo juniores di ciclocross Stefano Viezzi, il commissario tecnico della nazionale, Daniele Pontoni e la figlia di Gimondi, Norma, che collabora con l'organizzazione del Rcs. «Una eredità importante quella che ho assunto dopo la scomparsa di Enzo Cainero - afferma Urbani - il mio compito sarà quello di organizzatore per portare a termine i sogni nel cassetto dell'indimenticato patron delle tappe in regione. Da diversi anni la frazione da Mortegliano a Sappada era nei progetti di Enzo passando per la provincia di Udine, lambendo il territorio di Pordenone, lungo il Tagliamento, il lago di Cavazzo, magnifici posti tra i torrenti e i fiumi della Carnia. Credo che anche questa volta siamo riusciti ad allestire un segmento competitivo che sarà seguito da milioni di spettatori che potranno godere del nostro Friuli Venezia Giulia».



L'IDEA DI CAINERO

Particolarmente gradita la presenza di Norma Gimondi che nel suo intervento ha raccontato la storia di suo padre Felice quando partecipò nella semitappa di Gemona del 1977, ad un anno giusto dal terribile terremoto che colpì la regione. Una similitudine con la tappa del 24 maggio, a 10 mesi dal terribile evento. Il vento raggiunse, quasi i 150 chilometri orari e con la sua forza scagliò palle di grandine ovunque, colpendo case, automobili, edifici e campi coltivati. Alla luce del sole, dopo la violenza, l'immagine fu quella di una devastazione naturale. Nel corso della serata oltre ai riconoscimenti al campione Viezzi e al suo cittì Pontoni sono stati premiati dal sindaco Zuliani e dall'assessore Riccardi quanti hanno dato una mano ovvero protezione civile alpini vigili del fuoco e tanti altri che soccorsero il paese devastato. Presenti alla vernice pure il ministro Luca Ciriani, il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, il presidente della Federciclismo regionale Stefano Bandolin, per il Coni Giorgio Brandolin e tanti altri «Sono felice che stia per concretizzarsi l'idea e il progetto di papà - sostiene il figlio di Enzo, Andrea Cainero - la promessa fatta al sindaco Zuliani si sta attuando. Rimane solo un piccolo neo, quello di non far terminare la tappa sulla salita delle sorgenti del Piave come avrebbe voluto. Purtroppo l'organizzazione ha dovuto rendere meno difficoltoso l'arrivo scegliendo come epilogo il centro di Sappada. Sarà in ogni caso una giornata di sport stupenda».

LE ASPETTATIVE

Una frazione che sembra fatta su misura per il rosso di Buja, De Marchi. «Questo sarebbe stato un altro sogno di mio padre - conclude Andrea Cainero - quello di vedere arrivare sul traguardo di Sappada un corridore friulano. La frazione numero 19 si adatta alle caratteristiche tecniche di Alessandro e quindi alla sua portata, Vedremo quello che succederà».