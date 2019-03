Vittozzi d'argento, grande impresa dell'atleta sappadina. Fedriga esulta

VENEZIA - L'anno magico di Lisa Vittozzi si colora dell'argento iridato nella gara individuale 15 km dei Mondiali svedesi di biathlon in corso a Ostersund. La campionessa friulana di Sappada è preceduta solo dalla padrona di casa, la svedese Hanna Oeberg. Per l'atleta del Gruppo Sportivo Forestale dello Stato è una giornata indimenticabile: in un solo colpo arrivano la medaglia d'argento, la coppa di specialità e l'allungo nella classifica generale di Coppa del mondo su Dorothea Wierer, oggi 8/a, e soprattutto sulle rivali straniere Marte Olsbu Roeiseland e Anastasia Kuzmina. Nella gara sui 15 km, quattro poligoni e un minuto di penalità a ogni errore, la Vittozzi conquista così il primo podio mondiale della propria carriera in una gara individuale.



Oggi la precisione e la testa hanno fatto la differenza: la sappadina non ha forzato un solo colpo, in una giornata che a differenza della pursuit non è stata condizionata dal vento. Ha mantenuto la tranquillità dal primo all'ultimo metro, andando avanti col suo passo, provando ad accelerare soltanto nella primissima parte dell'ultimo giro sugli sci, ma sarebbe servita un'impresa per guadagnare 20« sulla Oeberg, che si presentava al via da campionessa olimpica e ha trovato anche l'oro mondiale davanti ai propri tifosi. La rimontona non c'è stata e Lisa ha chiuso alle spalle della svedese (anche lei 100% al tiro) con 23.6 di ritardo, comunque sufficientemente forte per evitare il sorpasso di Justine Braisaz, bronzo a 32.5 nonostante un errore.

Sapevo che avrei potuto fare bene in questa gara, volevo dimostrare a me stessa che potevo farcela e sono stata concentrata fin dall'inizio - le parole di Lisa a fine gara - È la mia prima medaglia mondiale individuale e soprattutto la mia prima coppa di specialità. Sono davvero contenta, è una giornata magnifica, cercherò di tenermi stretto il pettorale giallo e di non farmi scappare la coppa. Finora ho dimostrato di poter stare in alto, ce la metterò tutta

.



«Complimenti e grazie a Lisa Vittozzi che sta scrivendo un pezzo importante della storia sportiva del Friuli Venezia Giulia attraverso imprese che, una dopo l'altra, stanno portando la 24enne sappadina al vertice del biathlon mondiale come, tra fine secondo e inizio terzo millennio, era riuscito solo al campione fornese Renè Cattarinussi». Lo afferma in una nota il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, dopo l'argento mondiale conquistato dalla Vitozzi. «Con uno sguardo al futuro - conclude il presidente del Fvg - oggi celebriamo questa medaglia così importante per tutto il nostro movimento sportivo, in particolare per quello invernale, perché garantisce continuità a quanto, tra fine Anni Novanta e inizio Duemila, a livello femminile seppero fare nel fondo prima Manuela Di Centa e poi Gabriella Paruzzi».

