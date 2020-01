Padre e figlio nascondevano un arsenale di armi da guerra: arrestati

VALBELLUNA - Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, i carabinieri della compagnia di Feltre hanno arrestato padre e figlio residenti in un comune della Valbelluna per detenzione abusiva di armi da guerra. «A seguito di informazioni raccolte sul territorio - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - i militari decidevano d'eseguire un controllo presso l'abitazione dei due anche in considerazione che gli stessi erano comunque autorizzati a detenere armi per uso caccia.



Nel corso del controllo venivano rinvenute e posto sequestro: 1 carabina mauser g33/40 - 5 carabine steyer m95 - 1 carabina priva di matricola e marca - 1 carabina mannlincher modello.1186/1888 - 1 revolver privo di marca e matricola - 2 fucili ad avancarica privi di marca e matricola - 1 doppietta combinata a cani esterni - 5 baionette e alcuni foderi - 500 cartucce di varie tipologie e calibro. Le armi presumibilmente risalgono alla prima e seconda guerra mondiale». Al termine tutta l'attivita il pubblico ministero disponeva la remissione in libertà dei due uomini. Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA