VAL BELLUNA«Parroco, sono un avvocato. Ho qui il testamento di una signora che ha lasciato il suo patrimonio in eredità alla sua parrocchia. Circa sessanta mila euro». Per la comunità religiosa della Sinistra Piave non era certo la prima volta che capitava che qualche fedele, lasciando la vita terrena, decidesse di donare tutti i suoi beni a chi gli aveva prestato sollievo con la preghiera. Insomma, una storia più che credibile al primo ascolto. E probabilmente lo è stata anche al secondo visto che alla fine il parroco, convinto di fare il bene della sua chiesa, ha messo nelle mani del truffatore seimila euro.