BELLUNO - Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalle Volanti della questura di Belluno perchè, assieme ad altri tre amici, con un fucile "soft air" ha preso a bersaglio un uomo che era nel giardino della sua casa. La vittima, infatti, si è sentita colpire da almeno due scariche di pallini di plastica sparati da una finestra dei palazzi di fronte alla sua abitazione mentre si trovava in giardino e di essere ancora dolorante alle spalle e all'orecchio.



L'uomo ha chiamato così il 113 e gli agenti hanno individuato la finestra dalla quale era presumibile che fossero partiti i colpi. Nell'appartamento la polizia ha trovato quattro ragazzi, che da prima hanno cercato di negare ogni responsabilità, ma poi hanno confessato, confermando che poco prima, probabilmente in preda ai fumi dell'alcool, avevano iniziato a intrattenersi con alcune armi soft air.



Armi che sono state trovate dagli agenti: tre fucili ad aria compressa ed una pistola, sempre ad aria compressa più una confezione di pallini in plastica di colore verde. Il fucile usato per colpire il malcapitato e stato sequestrato. Uno dei quattro ragazzi, un diciannovenne di Ponte nelle Alpi, si è assunto la responsabilità del gesto ed è stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per lancio pericoloso di oggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA