Turisti bloccati sulla pietraia nella notte: trovati infreddoliti e disorientati

SAN VITO DI CADORE - Ieri sera - 29 agosto -alle 22.30 circa il Soccorso alpino della Val Fiorentina è stato allertato per una. I due turisti tedeschi, 53 anni lei, 68 lui, erano partiti dal Passo Staulanza per raggiungere il Rifugio Venezia e poi rientrare dalla Val d'Arcia. Arrivati nella zona della Val d'Arcia avevano peròe non erano stati più in grado di trovare riferimenti al buio sullaUna squadra di 4 tecnici si è avvicinata in jeep fino al Rifugio Città di Fiume e da lì ha proseguito a piedi risalendo il sentiero Flaibani, dopo aver individuato dalle luci delle frontali il punto del ghiaione in cui si trovava la coppia. I soccorritori hanno raggiunto i due, che stavano bene, erano solo un po' infreddoliti e disorientati, li hanno riaccompagnati sul sentiero e da lì al passo dove avevano il camper. L'intervento si è concluso verso le 2.30.