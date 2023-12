SANTA GIUSTINA - I treni continueranno a fermarsi alla stazione ferroviaria di Feltre. Nonostante il cantiere per la demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia di Formegan a Santa Giustina abbia ripreso e stia proseguendo velocemente, non sarà ultimato per quest’oggi, giornata in cui era prevista la riattivazione della Feltre-Belluno. Per questo, Anas ed i gestori della linea ferroviaria hanno deciso di prorogare la chiusura fino al 4 gennaio, giornata in cui si prevede che i lavori al cavalcaferrovia siano ultimati.

IL CANTIERE

Basta un colpo d’occhio per capire che i lavori sono a buon punto. Dopo il lungo stop dei mesi scorsi legato a problemi della ditta appaltatrici, ora i lavori sono ripresi e proseguono speditamente. Il vuoto lasciato con la demolizione del vecchio manufatto è già stato riempito con la posa di lastre prefabbricate, grazie ad una grande gru presente da qualche giorno in loco, e che costituiscono la base della nuova struttura. Questo significa che i lavori sono a buonissimo punto. Manca ancora la stesura di alcuni strati e dell’asfalto, oltre ovviamente a quello che è l’iter burocratico conclusivo comprensivo anche del collaudo statico della struttura. Se tutto prosegue come sta proseguendo però è presumibile pensare che entro qualche settimana il nuovo manufatto possa essere ultimato.

STOP AI TRENI

Il cantiere prosegue, e speditamente, con gli operai all’opera anche nelle giornate di sabato, ma per oggi i lavori non saranno ultimati. Proprio per questo, come sottolineato in una nota stampa diffusa da Anas, «Per consentire la conclusione dei lavori di manutenzione del cavalcaferrovia di Santa Giustina, al km 25,100 della strada statale 50 “del Grappa e di Passo Rolle”, d’intesa con il gestore della rete ferroviaria è prorogata fino a giovedì 4 gennaio 2024 la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Feltre-Belluno». Una notizia importante: tra chi ha attività in zona, il pensiero di rivedere le lunghe code delle scorse settimane al passaggio a livello di Formegan in questi ultimi giorni di compere natalizie preoccupava e non poco.

LE MODIFICHE

A fronte del fatto che sulla tratta i treni non riprenderanno a circolare, sono previste modifiche al programma dei treni regionali sulle linee Padova-Belluno/Calalzo, Treviso-Belluno, Vicenza-Calalzo, Feltre-Belluno e Feltre-Calalzo. Chi si mette in viaggio, quindi, deve verificare il programma del tragitto. Fermo restando che rimane attivo il servizio sostitutivo tramite autobus. Per quanto riguarda invece le automobili, fin quando i lavori non saranno ultimati, tutto il traffico continuerà a transitare lungo via Nazionale.

LA PROTESTA

Già a fine novembre i pendolari auspicavano che Anas rispettasse «la data di scadenza del 23 dicembre 2023 senza più nascondersi con altri silenzi o altre scuse». Ieri il nuovo post al vetriolo sulla pagina Facebook del gruppo pendolari di Trenibelluno.it: «Fatichiamo a mantenere un linguaggio civile per quello che da tempo sta succedendo a Formegan di Santa Giustina, tra Belluno e Feltre». Puntano il dito contro «Anas e i ritardi», parlano di «risarcimenti» e di viaggiatori sempre più incavolati». «Questa pessima telenovela del cavalcaferrovia di Formegan terminerà davvero il 3 gennaio 2024?», si chiedono.