LONGARONE - Il forte vento che si è alzato nella vallata di Longarone non ha fermato i partecipanti alla pedonata non competitiva ideata dall’Associazione “Vajont, il futuro della Memoria” che si svolge ogni anno dal 2005 nei luoghi della memoria della tragedia del Vajont, avvenuta la sera del 9 ottobre 1963. Iscrizioni sold out già da qualche giorno, indicazione che all’evento erano presenti 6000 persone.

I PERCORSI

Tre i tracciati previsti : 9, 16 e 24 chilometri , con la partenza a ruota libera al la sponda est di Ponte Campelli, in località Vajont. I partecipanti hanno camminato nei luoghi storici, attraverso strade e sentieri tra la valle del Piave e la Valcellina e da antiche vie di comunicazione a piedi per le genti di Casso, Erto, Castellavazzo e Longarone. C’è anche il passaggio negli impianti e nelle gallerie dell’Enel e nel cosiddetto “ponte-tubo” che di solito è interdetto al pubblico, ma in occasione di questo evento l’Enel concede un’autorizzazione particolare per permetterne l’attraversamento. Il percorso da 9 chilometri è reso accessibile per passeggini e carrozzine, per permettere maggiore inclusività ai partecipanti. Nei percorsi più lunghi anche il passaggio attraverso il coronamento della diga, su una passerella d’acciaio posta a 260 metri di altezza dal fondo della gola, fino a raggiungere i paesi di Erto e Casso. Dopo la camminata l’arrivo nell’area parcheggio a nord di Longarone Fiere.

LE TESTIMONIANZE

Tanti i fedelissimi che tornano ogni anno, ma tanti anche alla prima esperienza: « Oggi sono venuta con i miei genitori, abbiamo fatto per la prima volta il percorso da 9 km – racconta Isabella Vendramini da Ponte nelle Alpi – è stata un’esperienza molto emozionante rivedere i luoghi della memoria, molto impattante anche a livello visivo, visto che il percorso passava all’interno delle gallerie. Poi pensare a quello che è successo 60 anni fa è sempre molto intenso ». Elena Perale invece, da Belluno, ha fatto il percorso da 16 km con il marito e il cane, ha lodato la buona riuscita dell’evento: «O rganizzazione perfetta, tantissimi volontari a cui va il mio elogio perché non abbiamo mai trovato calca e momenti di ingorgo. Anche alla fine per pranzare tutto è stato molto veloce, abbiamo fatto pochissima coda perché l’organizzazione è stata perfetta. È stata un’esperienza molto emozionante, ci tenevo da tanto a fare questo percorso. Ho capito proprio perché si chiama “Percorsi della Memoria”, perché lungo il tragitto si sentivano tutte le voci di tutte le persone che raccontavano chi uno spezzone, chi un ricordo, chi tramandato dai nonni, chi aveva perso qualcuno a Casso o a Longarone e che lo fanno come una sorta di pellegrinaggio, un momento per non dimenticare ». E conclude consigliando a tutti i bellunesi di partecipare almeno una volta a questa pedonata.

LE AUTORITÀ