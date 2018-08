Scarcerato dalla Corte d'Appello l'ex senatore russo arrestato a Cortina

BELLUNO - Torna libero Dmitry Krivistkiy, l'ex senatore russo arrestato lo scorso 23 luglio in un hotel di Cortina d'Ampezzo (Belluno), su mandato di cattura internazionale nell'ambito di una indagine per corruzione. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Venezia.



A renderlo noto è l'avvocato torinese Mauro Anetrini, che assiste Krivistkiy con Anna Paola Klinger e Giambattista Zatti. I giudici non si sono invece ancora pronunciati sulla richiesta di estradizione.

