VENEZIA - Principio d'incendio in tribunale a Rialto a Venezia: dipendenti in campo. Intorno alle 15 di oggi, lunedì 22 gennaio, lo stabile sede del Tribunale Civile è stato completamente evacuato per un principio d'incendio. Non ci sono feriti, sul posto i vigili del fuoco.

+++Notizia in aggiornamento+++