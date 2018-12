LORENZAGO DI CADORE - Uno studente di ingegneria civile, Mattia Rossi, 20 anni, ha una grande passione: fare il campanaro. La notte di Natale, a mezzanotte è salito in cima al campanile di Lorenzago di Cadore, e ha dato il benvenuto a Gesù bambino suonando a mano - e non in modo elettronico - le campane.

