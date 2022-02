Hacker contro l'account Instagram di Stefy Constantini: «Messaggi non miei, ora più sicurezza»

CORTINA - Il profilo Instagram di Stefania Constantini, medaglia d'oro nel doppio misto del curling alle Olimpiadi invernali di Pechino insieme al trentino Amos Mosaner, è stato hackerato e per un giorno intero non è stata lei a pubblicare storie o a rispondere ai messaggi. Lo ha annunciato la stessa atleta di Cortina delle Fiamme Oro proprio con una storia su Instagram: "Ieri il mio account Instagram è stato hackerato. Da ieri alle 16.45 ad oggi alle 16.40, non sono stata io a postare storie, a rispondere a messaggi eccetera. Mi scuso per l'accaduto, ho provveduto a rafforzare la sicurezza del mio account".