Dal Bellunese se ne vanno tutti: 1800 abitanti in meno ogni 24 mesi

di Alessia Trentin

BELLUNO - Circa. E scarsa attrattività anche per gli stranieri. Dal Bellunese se ne vanno tutti: locali ed emigrati. Loin provincia procede a balzi di quasi mille persone all'anno. Come dire che, in due anni, la provincia perde un paese di medie dimensioni di circa 1800 anime. O, guardando ai più piccoli, come Soverzene, Canale d'Agordo e Colle Santa Lucia messi insieme. Lo spopolamento è la piaga peggiore con cui il territorio si trova a fare i conti, con dati da paura, tra i peggiori d'Italia. Il 2011 con i suoi 210.643 abitanti appare oggi un periodo d'oro. Da allora si sono perse 6.287 persone e il conto finale parla, per l'anno in corso, di 204.356 cittadini. Volendo essere positivi, però, e non volendo dire esattamente come stanno le cose. Perché tra quel dato e la realtà c'è di mezzo l'Aire, ovvero il registro degli italiani residenti all'estero...