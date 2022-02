ZOPPE' DI CADORE - Si chiama Proxima, è la prima vetrina digitale del Veneto e da dieci giorni è attiva a Zoppé di Cadore. È un modo che facilita l’accesso a molteplici prodotti e servizi inaccessibili in molti paesi di montagna e si propone come risposta ai problemi delle Terre Alte e contrasto allo spopolamento. A raccontare le tappe di quanto è già realtà è il sindaco, Paolo Simonetti: “Il negozio di alimentari gestito da privati era chiuso da tre anni e la gente chiedeva con insistenza al Comune di interessarsi per riaprirlo. Dopo vani tentativi di coinvolgere dei giovani locali, abbiamo proposto la costituzione di una cooperativa. E quando ad essa si sono iscritte ben 100 persone, cioè la metà degli abitanti, è stato il segnale che la strada era quella giusta”. Ma la cooperativa va messa nelle condizioni di lavorare e guadagnare. Per farlo deve essere appetibile e quindi fornire una vasta gamma di prodotti.

Se invece, per trovare un prodotto fresco, il cittadino deve recarsi al supermercato della vicina Val di Zoldo od anche più lontano, allora a quel punto compra anche altro e la cooperativa è subito bypassata. E muore. L’introduzione della vetrina digitale invece sopperisce alla impossibilità per un negozio di un piccolo paese di montagna di avere un magazzino e nel contempo gli permette di riconquistare la propria centralità continuando a dare un servizio ai duecento residenti ai piedi del Pelmo. Proxima, piattaforma digitale messa a punto dalla cooperativa Cramars di Tolmezzo, in provincia di Udine, si presenta come un totem interattivo dotato di schermo con tecnologia touch che consente di fare acquisti o prenotazioni online attraverso un software chiaro ed estremamente intuitivo. Da qui è possibile ordinare prodotti che saranno consegnati in cooperativa o, con la modalità Premium, addirittura a casa; oppure anche acquistare servizi, come per esempio le bombole del gas. Ma sono in fase di studio anche accordi con i fornitori stessi per ottenere che essi portino sino a Zoppé quanto ordinato, anche se non in grande quantità. Ai servizi si accederà tramite un abbonamento ed in questo caso sarà proprio quest’ultimo a costituire l’utile per la cooperativa che poi lo userà per fornire altri servizi ai soci. Commenta Simonetti, sindaco del più piccolo Comune della provincia di Belluno: “Abbiamo introdotto Proxima con l’obiettivo di creare connessioni e salvaguardare la vita della nostra piccola comunità e del nostro negozio di alimentari che per noi è vera e propria linfa vitale poiché è l’unico erogatore di servizi. In un paese piccolo come il nostro, un esercizio commerciale non può permettersi di avere un magazzino fornito e questo aspetto rende difficile la sua sopravvivenza. Ecco quindi che Proxima, con un magazzino immateriale, consente di ampliare l’offerta e diventa punto di riferimento per gli abitanti”. In questi giorni, intanto, sono in via di perfezionando gli accordi con i fornitori per poter allargare lo spettro dei prodotti e dei servizi e fare in modo che la merce arrivi regolarmente, anche su ordinazione singola. Insomma: se un cittadino di Zoppé vorrà prendere un chilo di spezzatino, lo potrà fare. E non deve mettere la cooperativa nelle condizioni di acquistarne una grande quantità, che magari poi non viene venduta. Chiude il primo cittadino: “A pochi giorni dalla sua installazione e nonostante l’età media elevata dei nostri abitanti, l’innovazione sta suscitando grande curiosità. La comunità ha compreso che per noi essa rappresenta l’opportunità di mantenere la qualità della nostra vita, potendo reperire a due passi da casa - o ricevere addirittura a domicilio - prodotti e servizi di uso quotidiano”. L’inaugurazione del dispositivo, il primo in tutto il Veneto, è in programma per lunedì 28 febbraio alle 11 e 30.