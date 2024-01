Carta spesa solidale Dedicata a te, attivazione entro 31 gennaio o si perde: come fare. E si può usare solo fino al 15 marzo

Carta spesa solidale.

Ancora pochi giorni utili per attivare la card e disporre di 382,50 euro - somma alla quale si aggiungono 77,20 euro di "bonus" - da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante. C'è tempo fino al 31 gennaio, infatti, per effettuare il primo pagamento ed attivare la "Dedicata a te" messa a disposizione dal ministero dell'Agricoltura.

A dicembre scorso, infatti, erano stati prorogati i termini. Nella prima versione era fissato il 15 settembre 2023 il termine per effettuare il primo pagamento con la Carta spesa. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, hanno tempo quindi fino alla fine del mese.

Bonus carta spesa solidale, chi ne usufruisce

I beneficiari del contributo economico aggiuntivo di 77,20 euro, che si aggiungono ai 382,50 euro di base, non devono presentare domanda: sono i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 15.000 euro.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti beneficiari della Carta “Dedicata a te”, i quali:

hanno ritirato la Carta presso gli Uffici postali abilitati e hanno provveduto ad attivarla entro la scadenza del 15 settembre 2023, prevista dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto 18 aprile 2023;

per ragioni a loro non imputabili, non hanno potuto ritirare o attivare la Carta entro il termine sopra indicato.

Come attivarla

Il contributo economico, pari a 382,50 euro, è integrato quindi di ulteriori 77,20 euro.

In particolare, il beneficio:

è concesso per singolo nucleo familiare;

è erogato tramite ricarica della Carta elettronica di pagamento;

è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Poste Italiane S.p.A. abilita la Carta agli acquisti dei beni sopra indicati con l’utilizzo delle ulteriori risorse aggiuntive stanziate.

Come ritirare le carte

Per garantire la completa attuazione delle finalità di tutela dei nuclei familiari più fragili è stata prevista la possibilità per i beneficiari di ritirare o attivare la Carta - qualora siano stati impossibilitati a farlo entro il termine previsto per ragioni a loro non imputabili - già a partire dal 15 dicembre 2023. Il termine per l’effettuazione del primo pagamento con la Carta da parte dei beneficiari è fissato però al 31 gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio.

Poste Italiane S.p.A. procederà a:

sbloccare le Carte non attivate per coloro che le hanno ritirate, ma non hanno effettuato alcun pagamento entro il 15 settembre 2023;

autorizzare gli Uffici postali abilitati al servizio alla consegna delle Carte a coloro che non hanno potuto procedere al ritiro delle stesse.

Cosa acquistare e fino a quando

Tutti i soggetti beneficiari del contributo dovranno utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

Di seguito, in pdf, l'elenco dei beni acquistabili