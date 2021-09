Nuovo tratto di ciclabile per evitare l'Alemagna e collegarsi alla Venezia-Monaco

SOVERZENE - Taglio del nastro per il tratto di ciclabile che attraversa Soverzene collegando la parte che arriva dall’Oltrerai e dall’Alpago a quella di Longarone all’altezza della Val Gallina. Si tratta di 600 metri di pista che mettono in sicurezza i ciclisti, prima costretti a servirsi dell’Alemagna per bypassare il centro di Soverzene e riallacciarsi alla grande rete ciclabile che rientra nel circuito europeo Venezia-Monaco.

L’inaugurazione di ieri pomeriggio, in località Salet, è stata particolarmente affollata grazie alla presenza di 120 mini atleti impegnati in una gara di mountain bike presso gli impianti sportivi di Soverzene, ma anche di una trentina di affiliati della Fiab Belluno rappresentata ieri dal presidente Pierluigi Trevisan. A fare gli onori di casa il sindaco Gianni Burigo. Presente anche il presidente della Provincia, Roberto Padrin, tra l’altro sindaco della vicina Longarone.



Grande la soddisfazione del sindaco Burigo che spiega come su quella pista pedalino molte più di persone di quanto uno possa solo immaginare, a dimostrazione di come il cicloturismo stia diventando una delle più importanti carte da giocare a livello transnazionale. L’opera è costata 280mila euro e ha incluso anche l’allargamento di una curva stradale. I fondi sono arrivati in parte dal Comune, Provincia, Consorzio Bim e Stato.



Ma l’opera di potenziamento e messa in sicurezza della rete ciclabile, spiega Burigo, non si ferma qui. «Ad ottobre partiremo con i lavori di ripristino della sponda sinistra della ciclabile nel tratto che va verso Soccher in modo che per la primavera sia percorribile. Ma il progetto più grosso riguarda la passerella che verrà realizzata a fianco del ponte che attraversa il Piave. Veneto Strade sta procedendo con la progettazione. E’ un opera che ha un costo elevato ma che sarà fondamentale per collegare in sicurezza tutte le direttrici dei circuiti ciclabili sia verso la Valbelluna sia verso l’Alpago e il Cadore. Soverzene diventerà così un vero crocevia per i cicloturisti».



Il progetto vale 1 milione 750mila di euro: la Provincia metterà il milione e il Comune la quota restante attingendo ai Fondi di confine che arrivano dal versante del Friuli Venezia Giulia. Il progetto prevede di affiancare una passerella al ponte. Un percorso lungo 400 metri che garantirà sicurezza ai ciclisti togliendoli da un ponte stretto e trafficato.