L'imprenditore ucciso dalla scarica di sassi: a smuoverli è stato un animale

A provocare la s carica di sassi, che ha colpito Tiziano Faccia uccidendolo, potrebbe essere stato un animale: forse un cervo, che è stato poi visto correre lungo il corso d’acqua . Nulla più che un ipotesi al momento. Il costone da cui è avvenuto il distacco è purtroppo noto. Versa in una condizione che ha imposto all’Ente parco di emettere un’ordinanza per chiudere la strada che corre a ridosso. Il cartello di divieto d’accesso chiarisce però che i proprietari dei fondi possono passare, sotto la propria responsabilità. Mentre la magistratura è in attesa di ricevere le relazioni da Spisal e Carabinieri, emerge la prima sommaria ricostruzione dei fatti.