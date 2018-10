Misure anti-smog: assedio agli uffici. Cittadini in tilt

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Lunedì di fuoco per comando di polizia locale e ufficio informazioni del Comune. L'ordinanza anti-smog ha mandato in tilt la città. Sportelli presi d'assalto e fila di persone in attesa fuori dagli uffici già di prima mattina. Con libretto dell'auto alla mano, facce perplesse di chi non sa che pesci pigliare. Dove parcheggiare, dove poter circolare, a quali sanzioni può andare incontro. Belluno, ieri, si è decisamente svegliata male. A dispetto del timore di molti, però, non sono state elevate multe. I vigili hanno avuto ben altro a cui pensare.Le norme sono stringenti e rappresentano una gran seccatura, è vero, ma il capo dei vigili urbani, Gustavo Dalla Ca', fin da subito ha lasciato intendere che i controlli non sarebbero e non saranno pedanti. Nonostante tutto, ieri mattina la sede del comando è stata assediata fin dalle 8.30. Per tutto il giorno un via vai pressoché ininterrotto di persone ha interrotto il lavoro quotidiano degli agenti. «Abbiamo esposto la cartina dettagliata della città spiega