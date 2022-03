CORTINA D'AMPEZZO - Consegnata agli sciatori per Natale, a fine stagione è offerta, gratuitamente a tutti coloro che vogliono provare l'emozione di salire sulla Cortina Skyline il nuovo impianto a fune della Regina delle Dolomiti. E' l'amministrazione comunale che regala un viaggio emozionate con vista sulle “montagne rosa”. Già il nome, Skyline, è evocativo: se normalmente indica il profilo del panorama delineato dagli edifici di una città e dai loro punti più elevati, qui le vere guglie sono le cime delle Dolomiti. Ed ecco l'invito del sindaco Gianpietro Ghedina: “Cari concittadini in chiusura di questa stagione invernale l'amministrazione comunale ha il piacere di ospitarvi per un giro sulla Cortina Skyline, novità dell'inverno 2021/2022”. Sarà possibile accedere, gratuitamente, partendo dalla stazione di Son dei Prade, appena sopra Pocol sulla strada regionale 48, da oggi, martedì 29 marzo, a venerdì 1 aprile, per poter godere dei panorami e provare l'impianto che ha permesso la riduzione del traffico verso il passo Falzarego e garantito il collegamento tra le aree di Cinque Torri, Falzarego e Tofana. L'iniziativa vede la collaborazione delle società Seama, Ista, e il Consorzio Impianti a Fune. Marco Zardini, operatore turistico e presidente Skipass Cortina, commenta positivamente la prima stagione dell'impianto: “E' stato molto apprezzato dalla clientela, il progetto è perfettamente in linea con le previsioni fatte. Abbiamo raggiunto importanti obiettivi: potenziato l'offerta, diminuito il traffico a beneficio dell'ambiente. Si chiude il 3 aprile e al più presto si dovrà fare il ripristino ambientale”. Insomma il bilancio è più che positivo se è vero che, in tutta la stagione, solo in un paio d'occasioni il parcheggio per le 5 Torri era pieno come accadeva in passato perchè tanti hanno usato la Skyline per raggiungere quelle piste e hanno utilizzato gli impianti di risalita come veri e propri mezzi di trasporto alternativi alle auto, possibile questo d’inverno come d’estate. Obiettivo raggiunto, “ora vanno fatti presto e bene i ripristini ambientali” ripete Zardini che ha particolarmente a cuore questo aspetto. La cabinovia Skyline Cortina percorre sospesa sul bosco oltre 4 chilometri e mezzo per un dislivello di 242 metri. I quindici minuti di viaggio sono una vera esplorazione delle Dolomiti d'Ampezzo da un punto di vista privilegiato. Un viaggio fra l'imponente parete della Rozes e le guglie inconfondibili delle 5 Torri con Cortina sempre a vista. Un percorso che in questo inverno solo di belle giornate è stata un'immersione nel sole, nel cielo. Tante emozioni che in queste giornate di libero accesso potranno provare veramente tutti. Per la Skyline la chiusura è prevista il 3 aprile, ma nella zona restano aperti fino al 10 aprile gli impianti delle 5 Torri, fino al 18 aprile Col Gallina.