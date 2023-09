SAN GREGORIO - Lavorerà in un Comune per 172 ore. È così che il 63enne di origine agordina residente nel Feltrino sconterà la pena per aver fatto sesso con due asini. Una vicenda approdata in Tribunale a Belluno, dove il 63enne era accusato di maltrattamento di animali. Difeso dall’avvocato Davide Fent, ieri sostituito in aula dal collega Giuseppe Fantauzzi, l’imputato ha patteggiato la pena di fronte alla presidente Antonella Coniglio: 2 mesi 20 giorni di reclusione e 300 euro di multa, convertiti nei lavori sostitutivi in un municipio.

Si è chiusa così la storia che era emersa nei mesi scorsi a palazzo di giustizia, quando il procedimento finì in un’aula di fornte al pubblico. Quanto accaduto non venne mai ricostruito con testimoni, e le parti offese, i tre padroni degli asini violati, non si sono costituiti parte civile.



L’ACCUSA

Ma l’accusa in cui si ricostruivano i fatti avvenuti a San Gregorio nelle Alpi il 16 luglio 2021 racconta particolari che lasciano sgomenti. Secondo quanto gli imputa la Procura l’uomo avrebbe sottoposto i due asini a «sevizie» e «comportamenti inaccettabili» «compiendo sugli animali atti sessuali». Si sarebbe avventato inserendo la mano fino al polso nell’organo genitale dell’asina femmina. Poi non soddisfatto si sarebbe avventato anche sul maschio «effettuando una sorta di masturbazione - dice l’imputazione - palpava i testicoli di un secondo asino». Ma la sua incursione, avvenuta tra l’altro in un terreno altrui, risalente al 16 luglio del 2021 era stata vista dai proprietari degli animali che lo avevano denunciato. Il 63enne era finito nei guai anche per violazione di domicilio, ma quell’accusa poi è caduta. Per un caso simile avvenuto nel 2016 negli Usa l’uomo venne arrestato e condannato a 30 giorni di reclusione: una sentenza che tra l’altro venne ritenuta ingiusta e poco severa dagli animalisti.