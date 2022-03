Scontri tra sciatori sulle piste, in due finiscono all'ospedale

LIVINALLONGO - Scontro fra sciatori sulla pista Campolongo ad Arabba questa mattina, martedì 1 marzo, verso le 9. Un romano, S.M., 63 anni, è stato urtato da dietro da un altro sciatore che gli ha procurato la frattura dell'omero. E' intervenuta l'eliambulanza di Pieve e, una volta stabilizzato, con verricello di circa 20 metri è stato caricato sull'elicottero e trasportato all'ospedale di Belluno.

Un'altra pattuglia dei carabinieri in servizio vigilanza e soccorso piste da sci è intervenuta anche nel comprensorio sciistico del Comelico Superiore in frazione Padola per prestare soccorso ad una sciatrice infortunatasi a seguito di uno scontro con un altro sciatore. L’intervento dei militari è stato tempestivo tanto che oltre a soccorrere la sfortunata sciatrice, hanno provveduto subito a mettere in sicurezza l’area in cui è avvenuto l’incidente chiudendo la pista in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza, contribuendo poi da terra ad agevolarne l’atterraggio direttamente sulla pista.

L’infortunata, alla quale è stato diagnosticato un trauma alla schiena, è stata quindi trasportata all’ospedale San Martino di Belluno per ricevere le cure che si renderanno necessarie.