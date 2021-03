Giovane di 26 anni disperso da 2 giorni in Valle del Mis, trovata l'auto

BELLUNO - Apprensione nel Bellunese: le squadre del Soccorso alpino di Belluno con il Centro mobile di coordinamento delle ricerche sono da stamani - 1. marzo - in Valle del Mis, dove i carabinieri forestali hanno rinvenuto, all'altezza di ponte Mis, l'auto di un giovane - T. S. le sue iniziali - uscito sabato mattina dalla propria abitazione con zaino e abbigliamento da montagna.

L'intervento

Si cerca un 26enne di Sedico, T. S., la cui auto è stata trovata parcheggiata a Ponte Mis, all'ingresso della Valle. Sul posto il Soccorso alpino di Belluno, con il Centro mobile di coordinamento e unità cinofile, i vigili del fuoco con unità cinofile e l'elicottero che ha appena sorvolato la zona, Carabinieri forestali e Carabinieri. Non si conosce per certo la meta scelta dal ragazzo, si ipotizza potrebbe aver optato per l'anello dello Spiz Vedana. Le squadre del Soccorso alpino stanno attendendo l'arrivo dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore per essere trasportate in quota in due punti diversi e avviare la perlustrazione.





