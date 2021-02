Siamo arrivati alle due gare di slalom gigante, in questi Campionati del mondo. Oggi cominciano le donne, domani tocca agli uomini: potranno essere due giornate davvero interessanti, dall'esito incerto, senza favoriti d'obbligo, soprattutto nella gara maschile, che ha vari pretendenti alla vittoria, in una stagione con diversi vincitori in Coppa. Fra le donne, invece, ci sono state tre dominatrici: Marta Bassino in gigante; Lara Gut nel superG; Sofia Goggia in discesa. Oggi l'Italia sfida il mondo, con due punte di diamante. Marta Bassino potrà andare certamente forte, ma vedo altrettanto bene Federica Brignone. Con queste nuove condizioni climatiche, con la temperatura che si è alzata, non ci sarà più il gelo dei giorni scorsi, con le placche di ghiaccio che l'hanno penalizzata. Le sue caratteristiche fisiche, è più strutturata, potranno darle qualcosa in più. Ci sono molte avversarie agguerrite, ma le nostre possono essere davvero protagoniste. E poi sarà emozionante seguire la competizione fra loro due.



Domani si passa agli uomini e c'è la novità della pista Labirinti, appena rimodellata e allargata, che viene usata per la prima volta. Sarà interessante vedere gli atleti partire su un muro così ripido, le prime porte sono davvero molto tecniche, nel tratto iniziale, le prime centinaia di metri. Poi ci sono continui cambi di pendenza, quando si entra sull'Olympia, sino alla parte finale, sulle Pale di Rumerlo, meno impegnativa, ma che richiede comunque una sciata accorta. Adesso quello di Cortina è diventato un bel gigante, anche se non è lunghissimo. Ha qualcosa in più, per lo spettacolo: dal traguardo si vedono lunghi tratti, in partenza e all'arrivo, come pochi altri al mondo.



Per queste due gare ci sono altri aspetti tecnici da tenere in considerazione, a cominciare proprio dal rialzo delle temperature, che può scombussolare le carte in tavola, penalizzare un certo tipo di sciatore, favorirne un altro. Se il fondo è duro, ghiacciato, gli atleti più leggeri, ma ugualmente forti fisicamente, possono scappare via veloci. Se la superficie della pista si ammorbidisce, ma il fondo resta comunque compatto, un atleta più possente ha un'inerzia maggiore, tende a mantenere la velocità acquisita.

