Ondata di freddo e temporali, ecco quando arrivano: temperature giù fino a 15 gradi e venti forti, le previsioni meteo

Dopo il caldo anomalo, che ha interessato gran parte dell'Italia anche in quest'ultimo fine settimana, arriva un'ondata di freddo con temporali, grandine e vento freddo. Se abbiamo assistito a una finta estate, questa volta toccherà a un finto inverno che costringerà tutti a dimenticarsi per un po' dei bagni al mare e delle giornate all'aria aperta con le maniche corte. L'aria più fredda porterà un calo delle temperature anche di oltre 15°C, di cui ci renderemo conto soprattuto se messe a confronto con i record di caldo dell'ultimo periodo.

Da dove e da quando arriva il freddo

Un grosso vortice di bassa pressione tra la Scozia e l'Islanda sta spingendo verso il Regno Unito e il Mare del Nord correnti fredde di matrice polare marittima che hanno già causato un notevole abbassamento delle temperature nella zona. Nelle prossime ore questa bassa pressione si estenderà verso l'Europa centrale a causa di una veloce rimonta anticiclonica sul nord Atlantico e le correnti riceveranno un ulteriore contributo artico arrivando a interessare anche l'Italia. Già nella giornata di oggi (lunedì 15 aprile) in serata la bassa pressione toccherà le Alpi e martedì le scavalcherà conducendo un fronte di aria fredda sull'Italia settentrionale. Secondo 3b meteo, più che di maltempo è corretto parlare di instabilità sulla Penisola, perché (data la traiettoria della saccatura) potremo avere fenomeni localmente intensi ma saranno veloci e non saranno diffusi sul nostro territorio.

Lunedì 15 aprile, le previsioni

Anche se in Italia il vero freddo avrà inizio dalla giornata di martedì 16 aprile, già da lunedì qualche piovasco o temporale potrà iniziare a interessare le zone alpine a partire dal tardo pomeriggio. Al centro e al sud Centro tempo stabile e generalmente soleggiato, eccetto per il passaggio di velature durante il corso della giornata. Temperature in lieve diminuzione al centro, stabili al sud.

Martedì 16 aprile, le previsioni

Sarà martedì che il fronte freddo scavalcherà le Alpi per portare rovesci ma soprattutto temporali anche forti su gran parte del Nord. La repentina discesa dello zero termico porterà nevicate sull'arco alpino fin sotto i 1000m e durante i temporali saranno possibili anche delle grandinate. Come spiega 3b meteo, contemporaneamente il Sud sarà attraversato da una depressione afro mediterranea che porterà temporali soprattutto tra Sicilia, Calabria e Salento. Il Centro sarà in condizioni più soleggiate fino a sera quando i primi rovesci inizieranno ad arrivare su Toscana e Marche. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da una forte ventilazione che vedrà la Bora soffiare sul Triestino anche oltre i 100km/h.

Mercoledì 17 aprile, le previsioni

Nella giornata di mercoledì il fronte freddo continuerà la sua marcia verso sudest portando instabilità al Centro e al Sud mentre il Nord (a parte le Alpi confinali) sarà in condizioni più asciutte. Attesi ancora rovesci e temporali intermittenti con grandinate e neve in Appennino a quote medie. Le temperature diminuiranno ulteriormente finendo quasi ovunque sotto media. La ventilazione sarà ancora forte dai quadranti occidentali o settentrionali.

Giovedì 18 aprile, le previsioni

Giovedì si assisterà al passaggio di un nuovo fronte che dovrebbe dimostrarsi più attivo sulle regioni centro meridionali. Attesi ancora rovesci e locali temporali con grandinate non escluse e neve in Appennino anche sotto ai 1000/1200m. Le temperature scenderanno ancora qualche punto per portarsi diffusamente sotto media. La ventilazione sarà ancora forte a prevalente direttrice settentrionale.

Venerdì 19 aprile, le previsioni

Venerdì la situazione potrebbe subire un nuovo peggioramento per la formazione di un minimo barico temporaneo sul centro nord Italia ma 3b meteo avverte che ci vorranno conferme. Dunque, è da mettere in conto ancora dell'instabilità. Le temperature dovrebbero restare ancora sotto media.