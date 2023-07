Sci d'erba: Mondiali targati Cortina d'Ampezzo

CORTINA (BELLUNO) - Nel 2021 i Campionati del mondo di sci alpino; quest'anno i Mondiali di sci d'erba.

Cortina d'Ampezzo si conferma capitale dello sport internazionale, accogliendo anche discipline nuove e diverse, rispetto alla tradizione consolidata da 120 anni. Cortina ha già ospitato gare di Coppa del mondo di sci d'erba, nelle tre estati 2019, 2021 e 2022, con l'unica interruzione determinata dalla pandemia. Quest'anno fa un passo avanti e organizza le gare che assegneranno i titoli iridati.



IL SITO

La pista è confermata: si gareggia a Socrepes, su un tracciato migliorato di anno in anno, grazie all'esperienza. Gli atleti saranno in Ampezzo alla fine di agosto. Mercoledì 30 si comincia con il supergigante; giovedì 31 si passa alla supercombinata; dopo le gare veloci, le prove tecniche: venerdì 1 settembre lo slalom e sabato 2 il gigante. I Mondiali di sci d'erba tornano dunque in provincia di Belluno, dopo l'esperienza di Tambre, in Alpago, nel 2015. Anche questa organizzazione è affidata a Fondazione Cortina, che si occupa di tutti i maggiori eventi sportivi del paese, nella marcia di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, e che in quell'occasione collaborerà con Fondazione Milano Cortina 2026. Per queste gare lavora in stretta sinergia con lo Sci club Cortina e con Gt Bell 1, il sodalizio bellunese che vanta una consolidata esperienza nello sci d'erba, culminata nei Mondiali 2015. Fondamentale è la collaborazione con la società di impianti a fune Ista, che negli anni ha creduto e investito nel miglioramento della pista di Socrepes, seguendo le direttive dei tecnici dello sci d'erba. Michele Di Gallo, direttore di Fondazione Cortina, spiega qual è l'impegno in questo evento: «Stiamo sviluppando progetti di crescita anche per le discipline cosiddette minori, nella convinzione che possano giocare anch'esse un ruolo fondamentale nel futuro di Cortina e del suo territorio, non solo in inverno, ma tutto l'anno. Fondamentali, per realizzare questi progetti, sono le collaborazioni sul territorio: è quello che stiamo cercando di fare a tutti i livelli e che abbiamo realizzato, nel caso specifico, con Sci club Cortina, Gt Bell 1 e Ista».



I PRECEDENTI

Per lo Sci club Cortina interviene il presidente Adolfo Menardi: «Dopo le positive esperienze degli anni passati, con la Coppa del mondo, volentieri ci siamo messi in gioco per la rassegna iridata 2023. I nostri volontari, assieme a quelli di Gt Bell 1, sono già da tempo all'opera per allestire al meglio il campo gara, attraverso un lavoro minuzioso e articolato, che vede la rimozione dei sassi, la rifinitura del fondo e la semina dell'erba». Umberto Sommavilla mette in questa avventura tutta l'esperienza, sua e di Gt Bell 1: «L'Italia è uno dei paesi di riferimento per lo sci d'erba e questi Campionati del mondo ne sono l'ulteriore dimostrazione. Grazie a tutte le realtà che si sono messe in gioco e, in particolare, la quarantina di volontari che saranno impiegati nella settimana di gare, tra addetti in pista, guardia porte e personale impiegato nei vari ruoli di supporto». Alberto Dimai, presidente della società di impianti a fune Ista, spiega il coinvolgimento della sua azienda in questo evento, che nasce da lontano: «Con entusiasmo abbiamo confermato la partecipazione al progetto sci d'erba, partito nel 2019 con la prima proposizione della Coppa del mondo. Queste manifestazioni, a maggior titolo il Mondiale, si inseriscono nella gamma di proposte estive della nostra società che, attraverso gli impianti di risalita di Socrepes, Pié Tofana e Pomedes, aperti da metà giugno a metà settembre, offre la possibilità di godere al meglio del nostro territorio».