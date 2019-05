Frana di Schiucaz. «Ero in casa e ho sentito un botto: laggiù cadeva tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALPAGO «Stavo stirando in casa, mancava poco a mezzogiorno, quando ho sentito un botto fortissimo e il rumore di sassi che cadevano». È il racconto di Anna Vera Cecchinel, la donna che abita al di là del ponte sul Tesa, la strada che porta a Schiucaz.Dalla sua casa vede la frana, ma lei è al sicuro: lì al di là delle acqua quei 6mila metri cubi di rocce e fango non arriveranno mai. Anche lei aspetta il momento in cui la frana verrà giù. «Mi spiace per gli abitanti, che conosco da anni. Abito qui da 50 anni, e una cosa così non l'avevo mai vista».