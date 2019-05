I geologi: «Quella frana si sta sgretolando, il versante collasserà»

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - La frana di Schiucaz sta per collassare . Potrebbe essere già accaduto stanotte o comunque accadrà entro breve. Ne sono certi iche stanno studiando il movimento verso il basso dei 6mila metri cubi di roccia e fango che incombono sull'abitato in comune di Alpago, premendo sul muretto di contenimento della sp 5 di Lamosano.Luca Salti (geologo incaricato da Veneto Strade) ieri sera era molto preoccupato. «È un castello che si sta sgretolando - spiegava ieri sera il geologo, dopo l'ultimo sopralluogo - mentre ero lì continuavano a esserci crolli. Il collasso potrebbe avvenire anche stanotte». Subito annullate le operazioni di recupero beni per i residenti, che