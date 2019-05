Seimila metri cubi di terra incombono sul paese: tutti evacuati e strada chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALPAGO - Sono circa, in comune di Alpago e ieri pomeriggio è stato necessario procedere all’dei 17 abitanti del paese. Unache si era creata il 29 ottobre scorso, con il disastro di Vaia, e che da ieri torna a fare paura. Le piogge di questi giorni hanno infatti dato il carico da novanta al territorio, ormai fragile, dopo Vaia. Gli smottamenti messi in sicurezza o monitorati a vista (come Borsoi a Tambre o il movimento franoso sulla A27 a Farra) ieri non hanno creato problemi. Ma in quelli non sorvegliati, come Schicaz, si è creata una vera e propria emergenza.