ALPAGO - L'assessore alla Protezione Civile della Regione del Venetoha effettuato oggi unpresso la frana di Schiucaz , località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da ieri incombe un movimento franoso.- spiega - e, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla frazione. Il muro di sostegno della strada sta di fatto sostenendo e contrastando il movimento franoso che ci preoccupa non poco, vista la sua rapida progressione».L'assessore è da ieri in costante contatto con sindaco e amministratori di Alpago oltre che con Veneto Strade, un geologo incaricato e con i Vigili del Fuoco. «Proprio i Vigili del Fuoco - ha aggiunto - stanno in queste ore accompagnando gli sfollati nel recupero dei loro beni. Il presidio a vista permane sia di giorno che di notte grazie all'intervento dei volontari di Protezione Civile dell'associazione Nazionale Alpini e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. È stato disposto anche un presidio anti-sciacallaggio da parte delle forze dell'ordine, in considerazione del fatto che la frazione è stata interamente evacuata. La situazione è in rapida evoluzione ed eventuali aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore». «Sto tenendo costantemente aggiornato il Presidente della Regione - conclude Bottacin - garantiamo il massimo supporto della Regione affinché la fase emergenziale sia superata nel più breve tempo possibile».