BELLUNO/VENEZIA - Sara, 14 anni, da giovedì non dà più notizie di sè ai genitori: il suo cellulare è però sempre stato agganciato da una cella di Venezia, zona, fin da giovedì sera. Per tutta la giornata di venerdì è risultato spento. Le ricerche della giovane, coordinate dai carabinieri, si sono concentrate sulla capoluogo, dove la ragazza si sarebbe diretta da Pieve di Cadore, la cittadina dove vive e va a scuola. Le famiglielanciano appelli via social per ritrovarla.«È a Venezia - conferma uno zio della ragazza - Il cellulare è stato agganciato in lagina e lei è stata ripresa dalle telecamere della. È poi entrata nel negozio Tiger ed è uscita dalla stazione. Non sappiamo se ha viaggiato in compagnia, nelle immagini di videosorveglianza è da sola». Ciò che si sa è che poco prima di allontanarsi dal Cadore aveva manifestato l'intenzione di visitare la mostra: è lì che i familiari si sono diretti venerdì, chiedendo aiuto. La ragazza si sarebbe allontanata da casa vestita di nero con uno zainetto dello stesso colore. I carabinieri, così come le altre forze dell'ordine, sono allertati e sono alla ricerca. «Sara ama Venezia, ne è innamorata - aggiunge ilo zio - Ci viene spesso, si potrebbe essersi rifugiata in qualche luogo da cui è stata attratta. Non sappiamo, però, di amici in città».È stata anche vista, Sara, in stazione, giovedì pomeriggio. Le telecamere di videosorveglianza installate nell’edificio l’hanno immortalata mentre si aggirava nell’atrio davanti alle macchinette automatiche che rilasciano i biglietti. L’orologio appeso alla parete indica le 15. Il fotogramma successivo la individua vicino ai binari, intenta a salire sul treno delle 15.28. In serata il suo cellulare è stato agganciato da una cella in zonadunque ben distante dalla stazione.Ecco i numeri da chiamare per fornire informazioni: