Ore di angoscia a Pieve di cadore per la scomparsa ieri sera (giovedì) di unache non ha fatto più ritorno a casa. La ricerca diavviata dai gestore della rete telefonica hadella ragazzina ain zona Sant'Elena. Le ricerche sono coordinate dai carabinieri.La ragazzina aveva raccontato agli amici e ai familiari l'intenzione di andare a Venezia a vedere la mostra sulle torture e le pene capitali della Serenissima, “Venice Secrets: Crime & Justice”. La direzione dell'evento espositivo a Palazzo Zaguri in campo San Maurizio ha offerto la massima collaborazione al padre e allo zio della minore scomparsa da Pieve di Cadore da giovedì pomeriggio 26 aprile. I famigliari si sono presentati stamattina alla reception della mostra, chiedendo se lo staff della mostra aperta tutta la settimana l'aveva vista fra i visitatori arrivati fra ieri e oggi, fornendo nel contempo un'immagine al personale di reception con la preghiera, in caso di identificazione della giovane nelle prossime ore, di avvisare il comando dei carabinieri.Dalle informazioni trapelate la ragazza si sarebbe allontanata da casacon unodi colore. Il suo telefono cellulare si sarebbe agganciato un'ultima volta con una cella telefonica del centro storico di Venezia. La direzione di Venice Exhibition srl chiede adi contattare immediatamente la reception della mostra al numero 3463287206.