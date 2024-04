BELLUNO - Il San Martino sugli scudi. Passato dall'ottantaquattresimo al cinquantanovesimo posto. Un bel salto nella classifica "World Best Hospitals 24" relativa ai migliori ospedali in 20 Paesi nel 2022. È basata sui pareri di professionisti medici, risultati di sondaggi sui pazienti e indicatori chiave di prestazione medica dei migliori ospedali del mondo, stilata ogni anno dal diffusissimo e qualificato settimanale statunitense Newsweek: rispetto al 2021 l'ospedale San Martino di Belluno guadagna 25 posizioni, scavalcando anche strutture più grandi, considerate "hub regionali". A fare da locomotiva in questa classifica sono due reparti in particolare: Gastroenterologia e Ortopedia.



La soddisfazione

Sta di fatto che l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Belluno plaude al risultato e dice la sua: «Riteniamo sia importante per la cittadinanza e per gli operatori sanitari della Ulss 1 Dolomiti rendere noto l'ottimo risultato ottenuto dall'ospedale San Martino di Belluno».



Criteri di valutazione



Per il momento l'indagine ha esaminato le prestazioni legate a 4 specialità: Cardiologia, Urologia, Gastroenterologia e Ortopedia e i reparti di Gastroenterologia e di Ortopedia hanno avuto un ruolo di grande rilievo nel conseguimento del prestigioso risultato. Il punteggio di ogni ospedale si è basato su un sondaggio online di 85.000 esperti medici e per l'Italia su dati pubblici provenienti soprattutto dal Programma Nazionale Esiti di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), prendendo in considerazione vari criteri: i servizi erogati al paziente, il trattamento medico, la ricerca scientifica, lo standard di igiene, le iniziative per il miglioramento della qualità nonché la reputazione diffusa. Il San Martino si è attestato su un punteggio del 73.74% (per avere un'idea il primo della classifica il Policlinico Universitario Gemelli di Roma ha 93.57%). L'ospedale bellunese precede, ad esempio, il San Bortolo di Vicenza che alla posizione 65.



La conferma

Il risultato ottenuto dall'ospedale San Martino è confermato anche dalla classifica dei reparti di eccellenza in Italia, stilata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf,) che ha "Salute" come media partner, pubblicato come inserto in vari quotidiani. L'indagine ha riconosciuto l'eccellenza per i reparti di Gastroenterologia e di Ortopedia dell'ospedale San Martino. Il metodo adottato dall'Istituto prevede una composizione del 30% di dati raccolti con un questionario inviato a specialisti del settore e del 70% di dati di Agenas, che a loro volta sono estratti per il 70% da dati sulle prestazioni mediche e il trattamento di ciascun reparto e per il 30% da raccomandazioni e recensioni dei pazienti.



I camici bianchi

Questo, infine, il commento che arriva dal Consiglio direttivo bellunese dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri: «In un momento in cui prevalgono segnalazioni circa la percezione di cattivo funzionamento del Sistema sanitario pubblico, da parte di utenti e di operatori, ci sentiamo soddisfatti di avere nella nostra provincia un ospedale e dei reparti di attestata eccellenza, come risulta da queste classifiche, che offrono ai nostri cittadini criteri oggettivi sulla qualità delle prestazioni erogate dalla struttura ospedaliera e che sicuramente li possono orientare e rassicurare per le loro decisioni circa le sedi ove affrontare con fiducia i propri percorsi di cura». Il direttivo dell'Omceo, insomma, si compiace del risultato ottenuto: «Sicuramente merito dei professionisti tutti, che lavorano con dedizione e aggiornamento continuo all'ospedale di Belluno, con il supporto della Direzione Strategica dell'Ulss1 Dolomiti».