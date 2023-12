FELTRE - Altro cambio della guardia all'ospedale di Feltre. L'Ulss Dolomiti ha già avviato i concorsi per trovare le nuove "apicalità". Doppio pensionamento, infatti, al Santa Maria del Prato di Feltre.

IL CAMBIO

All'inizio del 2024 infatti il primario della Pneumologia Stefano Calabro e quello di Anatomia patologica Duilio Della Libera andranno in pensione. Le due figure hanno infatti deciso di appendere il camice al chiodo e di godersi la pensione.

IL CONCORSO

A fronte di ciò, e per ridurre il più possibile quella che è la fase di transizione, l'azienda Ulss 1 Dolomiti ha già aperto gli avvisi pubblici per individuare coloro che raccoglieranno il loro testimone. In pensione andrà il dottor Stefano Calabro, giunto alla direzione del reparto feltrino nell'ottobre del 2019, raccogliendo il testimone lasciato dal dottor Zambotto. Originario del Bellunese, ha svolto la propria attività professionale a Feltre prima, per poi lavorare a Bassano del Grappa.

L'EMERGENZA COVID

Nel 2019 il ritorno al Santa Maria del Prato come primario. Anni sicuramente impegnativi per il professionista in quanto ha dovuto affrontare tutta la partita della Pandemia da Covid 19 che colpisce, come ben sappiamo ormai, le vie respiratorie. Un duro lavoro che si è affiancato a quella che è la normale attività del reparto feltrino.

AL SAN MARTINO

Nello stesso periodo andrà in pensione anche Duilio Dalla Libera, primario di anatomia patologica dell'ospedale di Feltre dal 2010. Da anni opera nel nosocomio feltrino, reggendo anche il reparto del San Martino di Belluno. Incarichi che gli sono stati affidati nel 2010 con l'obiettivo di rilanciare sempre più questi reparti, soprattutto dal punto di vista tecnologico.