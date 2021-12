ROCCA PIETORE - Non c’è pace per la s trada provinciale 641 del passo Fedaia : ieri è stata chiusa per alcune ore per una piccola valanga che si è staccata sul versante trentino . La neve è stata subito sgomberata con la conseguente riapertura al traffico. Ma i l problema è soltanto rimandato perché alle prossime nevicate probabilmente la strada sarà nuovamente chiusa per il pericolo valanghe con buona pace delle varie attività turistiche che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati