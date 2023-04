AURONZO - Dopo un tira e molla iniziato in ottobre, finalmente l’accordo è raggiunto fra il Comune di Auronzo e la società Media Sport Event Group, che cura l’organizzazione dei ritiri estivi della Lazio nel 2024 e nel 2025. Ora manca solamente la sottoscrizione fra le parti del contratto che avverrà prevedibilmente in maggio. Anche per mettere a punto gli aspetti organizzativi del ritiro laziale 2023, il 16. consecutivo e record per frequentazione dei biancocelesti in una stessa località, tanto da definire Auronzo di Cadore come “Casa Lazio”. Dopo ci sarà il passaggio successivo per sottoporre le condizioni contrattuali all’esame della dirigenza sportiva. Che in teoria potrebbe anche rifiutare le condizioni concordate da Sport event.



I DUBBI

Formalmente dunque non è dato per scontato che Olimpia, l’aquila biancoceleste torni a volare fra le Dolomiti, anche se in Val d’Ansiei è questo l’auspicio, considerati i positivi trascorsi tanto da instaurare numerosi legami affettivi oltre che di interesse economico. La notizia ufficiale è stata diffusa da uno scarno comunicato dove viene evidenziato come l’intesa sia stata raggiunta “grazie alla cooperazione tra il sindaco Dario Vecellio insieme a tutta la sua Amministrazione e la Media Sport Event Group nella persona del suo presidente Gianni Lacchè”. Viene poi precisato nella nota come la società Media Sport Event Group per raggiungere l’accordo abbia manifestato disponibilità di farsi carico di parte delle spese inerenti i ritiri. Sotto l’aspetto economico Gianni Lacchè spiega di essersi “impegnato in prima persona a mettere dei soldi, altrimenti il ritiro non si poteva fare”. Tiene poi a ringraziare anche la precedente Amministrazione comunale e le altre con le quali si è iniziato ad instaurare il fattivo rapporto di collaborazione. Da parte del sindaco Dario Vecellio Galeno c’è grande soddisfazione per l’intesa raggiunta: «Abbiamo ottenuto un consistente e vantaggioso risparmio, così da rispondere positivamente».



I DETTAGLI

Bocca cucita invece sui termini economici raggiunti. Seppur con un punto interrogativo finale, si è conclusa una trattativa fin dagli inizi difficile e tormentata. Inizialmente c’era l’incertezza della disponibilità dell’Hotel Auronzo, l’unico a 4 stelle nel fondovalle, soggetto ad amministrazione del tribunale fallimentare e gestito temporaneamente dalla Cooperativa 13 maggio di Padova in attesa di andare venduto all’asta. Avute le rassicurazioni sulla prosecuzione del suo esercizio, altro scoglio da superare è stato quello dei costi. La nuova Amministrazione comunale di Dario Vecellio Galeno, subentrata a quella di Tatiana Pais Becher, non era più disponibile a sborsare quasi 500mila euro per sostenere il ritiro laziale di fronte agli impegni programmatici sempre più onerosi del Comune fra cui anche la disputa sul lago di Santa Caterina dei Campionati mondiali di canoa e kayak in luglio. Di qui la disponibilità e l’impegno da parte di Media Sport Event Group a rivedere il contratto, di trovare nuovi sponsor, di valutare se ci sono problemi economici, di ricercare soluzioni che possano aiutare l’Amministrazione auronzana. Gran sospiro di sollievo di albergatori e negozianti del paese cadorino per i quali in questi anni di crisi la presenza della squadra di Lotito e dei suoi tifosi è stata una manna dal cielo. Anche se, con la forte ripresa verificatasi nella scorsa estate, a qualche operatore turistico la presenza biancoceleste non è parsa più così economicamente decisiva.