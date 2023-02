Lazio-Auronzo risboccia l'amore: il ritiro estivo della squadra verso la riconferma

AURONZO (BL) - Potrebbe esserci un accordo per il ritiro estivo di precampionato della Lazio anche nel biennio 2024-2025. Se n'è accennato, senza crismi di ufficialità, nel municipio di Auronzo di Cadore in occasione della riunione per preparare il programma di quello che si terrà nel luglio di quest'anno e che porta il numero 16.

IL CONFRONTO



L'incontro è avvenuto ieri, 14 febbraio, fra il presidente della Mediasport Event, Gianni Lacchè, che si occupa dell'aspetto organizzativo del soggiorno delle casacche biancocelesti all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, e l'Amministrazione comunale con, tra gli altri, il sindaco, Dario Vecellio Galeno, l'assessore al turismo, Roberto Pais Bianco, e l'assessore allo sport, Michele De Luca Londa. È perciò ormai conto alla rovescia per attendere l'arrivo in vista del lago di Santa Caterina di Sarri e compagni. Con loro c'è la folta schiera di tifosi, che riempiono la località turistica dolomitica, così da definire. Paiono dunque rasserenarsi i rapporti in vista di una possibile futura prosecuzione nell'ospitare la squadra di Lotito nella Val d'Ansiei, dopo

LA SCADENZA

Del resto la data ultima del prossimo 23 marzo per dare una risposta definitiva del rinnovo del contratto biennale si avvicina a grandi passi. Già perché, come affermato a suo tempo da Gianni Lacchè, non è possibile decidere la conferma nell'autunno di quest'anno, perché lo si deve sapere con un congruo anticipo, più di un anno, senza dover andare allo sbaraglio, in quanto l'organizzazione del ritiro estivo in altra sede è alquanto lunga e complessa. D'altra parte è stata espressa da parte laziale la disponibilità nel rivedere il contratto, di trovare nuovi sponsor, di valutare se ci sono problemi economici, di ricercare soluzioni che possano aiutare l'Amministrazione comunale. A dare un'ulteriore sollecitazione alle trattative è la certezza che l'hotel Auronzo è disponibile nel 2024 e nel 2025 a seguito di una comunicazione ufficiale all'organizzazione da parte della curatrice fallimentare, così come avviene anche per la prossima estate. Perciò uno dei maggiori ostacoli e motivi d'inquietudine è stato rimosso. Sul piatto, invece, resta la parte economica con l'esigenza più volte manifestata da parte del Comune auronzano, anche in Consiglio comunale, di contenere i costi che attualmente si aggirano sul mezzo milione di euro. Ammontare che è ritenuto eccessivo in questo periodo di crisi. Di contro il campo del Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi in questi anni via via migliorato (campo di gioco ed impianto di illuminazione) e affiancato da una nuova palestra, il Palatrecime, risulta in grado di ospitare compagini a livello della massima serie. Quest'ultimo aspetto, viene da più parti sottolineato, è grazie proprio dalla continua presenza estiva della Lazio.