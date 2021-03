Quattro colpi in pochi giorni: preso il rapinatore seriale

FELTRE È stato fermato venerdì il rapinatore che in questi giorni stava terrorizzando la città: è un 37enne originario di Gorizia, senza fissa dimora. Secondo i carabinieri sarebbe lui l’autore delle 3 rapine e il furto messi a segno a Feltre nelle ultime ore. Ed era pronto a colpire ancora: aveva uno schizzo topografico di una zona della città «indice che stava predisponendo altri colpi da mettere a segno nella zona», dicono i militari. Le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Feltre subito dopo il furto in un’abitazione di via Ortigara, sabato 6 marzo, hanno portato rapidamente all’individuazione e al fermo del presunto autore dei colpi. Determinanti i filmati delle videocamere, sia pubbliche che private, ma anche la segnalazione di un cittadino. LE INDAGINI I carabinieri hanno avviato l’attività di indagine già lo scorso 6 marzo, giorno del primo colpo. In quell’occasione l’uomo aveva rotto una finestra e si era introdotto in un’abitazione di via Ortigara dove ha intimato alla 20enne in casa sola con il fratellino di 4 anni, di dargli oro e contanti. «Già in quella occasione abbiamo acquisito una serie di elementi che hanno trovato maggior forza con il ripetersi degli episodi», sottolineano i militari. L’uomo infatti è l’autore anche della rapina all’anziana di Foen, messa a segno martedì a mezzogiorno, e delle due rapine in centro città, alla tabaccheria Delaito e al negozio “La casa del principe di burro” consumate giovedì sera. Preziose le immagini della videosorveglianza, sia di abitazioni private che del Comune, che dei treni e della stazione, visto che l’uomo è arrivato in treno: un puzzle di filmati che i carabinieri hanno pazientemente ricomposto riuscendo a definire il profilo fisico, l’abbigliamento ed infine l’identità del rapinatore. «Venerdì, all’ora di pranzo, ha provato l’ennesimo colpo a Foen, ma avendo raccolto già molte informazioni nelle diverse occasioni, è stato possibile individuarlo, grazie anche all’intuizione di un cittadino che aveva notato una persona sospetta – spiegano i militari -. L’elevato numero di pattuglie disposte subito nella fascia oraria, specificatamente dedicate, sia in uniforme che in borghese, è stato poi determinante per chiudere le ricerche ed individuarlo in un casolare disabitato in zona ospedale dove fisicamente è stato fermato dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Feltre». IL COLPEVOLE L’autore della rapina è senza fissa dimora con diversi precedenti penali. Un pendolare del crimine: era arrivato da “turista” in città e da alcune settimane si trovava a Feltre, alloggiato in alcuni B&B e affittacamere. Un comportamento impeccabile quello dell’isontino, tant’è che i proprietari delle attività lo hanno definito come una persona corretta e garbata. LA REFURTIVA Dalla perquisizione eseguita nel casolare dov’è stato fermato l’uomo, è subito saltato fuori il coltello e una buona parte della refurtiva, il resto è stato rinvenuto nei bagagli ancora in deposito nell’ultimo b&b dove aveva alloggiato. Con sé aveva anche uno schizzo topografico di una zona urbana su cui sono in corso accertamenti. Sostanzialmente sono già stati trovati concreti indizi per i4 colpi dei giorni scorsi. Ora è in cella a Baldenich. Eleonora Scarton © riproduzione riservata

