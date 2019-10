Sotto processo per rapina: una causa lunga due anni per un pezzo di Grana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Due anni sotto, un processo in cui rischiava una pena che da 4 a 20 anni come una rapina a mano armata, una perquisizione in casa con i carabinieri che hanno guardato anche nel suo frigo. Tutto per, che tra l’altro non avrebbe nemmeno preso. Una vicenda assurda quella che si è chiusa ieri mattina con la sentenza gup Elisabetta Scolozzi. Il 74enne, per quanto accaduto nel maggio del 2017 al supermercato Kanguro di Cortina, dopo questo inferno è stato scagionato. Assolto. Contro di lui non ci sono prove. Un risultato non scontato, visto che il pm aveva chiesto la condanna a 7 mesi di reclusione. Un risultato arrivato dopo che la difesa, con l’avvocato Monica Barzon, aveva sentito, tramite indagini difensive, diverse persone che quel giorno erano presenti nel supermercato. Il legale rappresentante della società Acil srl della Kanguro, Alessandro Buzzatti, ritirò la querela solo dopo che il pensionato versò, come richiesto, una donazione di 750 euro per un’associazione decisa dal market. Il formaggio in questione aveva un valore stimato compreso tra i 3 e 5 euro.