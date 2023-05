BELLUNO - La Fabbrica della Birra Belluno è da considerarsi un vero e proprio agri birrificio bellunese. Nato a ottobre 2021 da un idea di Davide Da Ponte, oggi coltiva l’orzo nel proprio terreno, produce nello stesso luogo la birra artigianale e la mette a disposizione della clientela nel proprio locale, tutto in località Mussoi, alle porte del centro di Belluno. L’azienda agricola e artigiana dispone di 250 metri quadri di produzione, circa 200 di mescita e un ettaro di terreno in cui si ospita la coltivazione, nonchè di un giardino con grande palco per gli eventi e un pub coperto. Il successo di quest’idea, oltre che dal pubblico, è stato recentemente sugellato con il premio del “miglior pub e bar di Belluno del 2022” riconosciuto dal dal prestigioso sito web di recensioni on line Restaurant Guru, advisor di Google nel settore ristoranti.

Birra a produzione limitata

L’azienda è attualmente condotta da Da Ponte, con la collaborazione di alcuni soci, un mastro birraio e cinque collaboratrici, e produce vari tipi di birra, i cui nomi sono tipici del nostro idioma dialettale; troviamo infatti la Campedel (pills), la Bronza (birra rossa) la Carbonaz (nera) e la Tamail (bionda) e la Ipa Got (birra ipa leggera). Queste produzioni locali si possono degustare quasi esclusivamente nel locale del birrificio, e in alcuni locali selezionati nella provincia, mentre per la per il momento la strategia aziendale, legata anche al ristretto quantitativo prodotto, non prevedono ulteriori distribuzioni. In vista della bella stagione la Fabbrica della Birra Belluno inaugurerà il proprio truck beer and food itinerante nei diversi luoghi del territorio, e lo stesso furgone sarà presente inoltre al prossimo arrivo di tappa del Giro d’Italia a Pecol di Zoldo. Il giardino estivo del pub inaugurerà la stagione di eventi con una grande festa in calendario per oggi. Fin dalle 18 si potranno gustare, oltre alle birre di produzione propria, anche pietanze tipiche locali, selezionate accuratamente da caseifici e aziende agricole del nostro territorio. Lo stesso pastin, che sarà servito per l’occasione, proviene dalla produzione propria. L’evento clou della serata sarà comunque l’appuntamento musicale di sicuro spessore: il noto gruppo agordino “I Tirataie” saliranno infatti sul grande palco proponendo al pubblico il loro vasto repertorio di musica folk rock popolare fatto anche di brani propri e legati alla tradizione locale.

Il cartellone di eventi

L’imminente appuntamento in programma è con tutta probabilità destinato a replicare il grande successo dell’anno precedente, quando nello stesso giardino del locale, davanti a 1000 spettatori, si esibì il gruppo veneto dei Pitura Freska. La direzione artistica della Fabbrica della Birra Belluno sta predisponendo in questi giorni un ricco cartellone estivo nel giardino del pub di Mussoi, che quasi ogni domenica a partire dalle ore 18 proporrà significativi appuntamenti live con gruppi locali ma non solo. Da Ponte & co annunciano già per il prossimo 24 maggio, in occasione del compleanno del leggendario musicista Bob Dylan, l’esibizione della cover band “Barbara Belloni Band”.