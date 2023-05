VENEZIA - Il bicchiere di birra in una mano, il pallone del match nell’altra (il video è tratto dalle stories di Instagram dell'influencer Anna Cecchinato itsannacecc). Joel Pohjanpalo si gode lo straordinario bottino dopo una partita altrettanto straordinaria, mentre il pubblico del Penzo, in estasi sotto la pioggia, canta inneggiando al suo eroe finnico. Capace di sedurre persino i tifosi modenesi, che l’hanno applaudito convinti, quando ha sbattuto dentro il rigore del poker, e di strappare un sorriso a Thomas Henry, re del gol in laguna l’anno scorso in Serie A e in estate volato a Verona, avvistato in tribuna per assistere alla memorabile impresa del suo erede al centro dell’attacco lagunare.