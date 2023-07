CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - Baciato dalla Dea Fortuna, così sorridendo di gioia Angelo Girardi di 92 anni residente a Nervesa della Battaglia, si reputa dopo che si è visto recapitare il suo portafoglio da una signora che non ricorda più come si chiama, contenete tutti i novecento euro che aveva di liquidità per saldare alcuni conti.



LA STORIA

Sono ormai tantissimi anni che Angelo Girardi autista in pensione frequenta l'Agordino con la moglie Elda Martignago. E anche ora nonostante la veneranda età continua a recarsi a Canale e in particolare in valle dei Gares dove ha una roulotte stabile da molti anni al campeggio Lastei. È lui stesso che racconta questa bella e semplice storia di onestà quotidiana che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. «Mi sono recato a Canale al distretto dell' Ulss per accompagnare mia moglie che ha bisogno di alcune prestazioni sanitarie. Ci siamo seduti sulle sedie nella sala di attesa attendendo che arrivasse il nostro turno quando ad un certo punto è entrata una donna la quale rivolgendosi a me direttamente mi ha detto: Lei come si chiama? Io sono rimasto un po' sorpreso, era una persona che non avevo mai visto e poi perché rivolgersi proprio a me? Ho subito pensato chissà cosa vorrà questa da me?. Comunque ho risposto gentilmente alla signora e ho detto: mi chiamo Angelo Girardiè questa di punto in bianco mi mette davanti il mio portafoglio che non mi ero neppure accorto di aver perso, forse mi era caduto accidentalmente dalla macchina quando mero sceso. Tanta è stata la mia sorpresa, ma a quel punto ho preso il portafoglio e con un po' di sorpresa mescolata alla soddisfazione di aver ritrovato il mio portafoglio ho abbracciato la signora e gli ho detto cosa gli dovevo? E lei con grande semplicità mi ha detto: nulla. Poi ovviamente ho dovuto guardare se nel portafoglio mancava qualcosa in quanto forse nella caduta mi era uscito qualcosa ed invece con ulteriore grande soddisfazione ho visto che c'era tutto, i documenti ma anche i circa novecento euro in contanti che avevo con me in quel momento, che mi servivano per fare dei pagamenti».



IL FINALE

«Purtroppo - conclude Angelo- la gentile signora mi ha detto anche il suo nome ma in quelle fasi un po' concitate devo dire che non sono stato molto attento e il nome mi è sfuggito dalla mente. Però mi piacerebbe ringraziare ancora questa signora che mi ha fatto oggetto di questo grande gesto di onestà, tanto più che per un pensionato come me quella cifra era una cifra importante per questo mi sento di essere stato baciato dalla fortuna ovvero aver trovato sulla mia strada una signora onesta come questa che non ha approfittato di nulla ma si è presa la briga di cercarmi e consegnarmi il mio portafoglio intatto. Avevo pensato di fare un appello in chiesa a Canale da parte del parroco ma poi ho pensato che anche attraverso Il Gazzettino avrei potuto dire grazie di cuore signora onestà».